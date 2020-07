Fiamme in un'azienda agricola: distrutti 1500 quintali di fieno

Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SENONE - Rogo in un'azienda agricola aQuesta mattina, poco prima delle 8 i carabinieri della stazione di Asolo sono intervenuti, unitamente ai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa, in via Fontanazzi, a seguito dell'incendio che ha distrutto 1.500 quintali circa di, stoccati in due tensostrutture destinate alla conservazione di rotoballe. Le, sviluppatesi accidentalmente per autocombustione, hanno interamente danneggiato le strutture e il materiale presente all'interno, prima di venire definitivamente domate dai vigili del fuoco che hanno lavorato sul posto per olre tre ore e mezza. Nessun ferito. I danni non sono ancora stati quatificati.