SAN ZENONE - “ Non ti scordar di me” è molto più di un cortometraggio . È un viaggio dentro la malattia dell’Alzheimer scritto e diretto da Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, che venerdì ha vinto il premio come miglior film sperimentale al Verona International Film Festival. L’ennesimo successo dopo il primo premio dell’anno scorso, a Roma, al Mescalito Biopic Fest, dopo essere stato vincitore della menzione speciale al festival Visioni dal Mondo a Milano e dopo essere stato selezionato come finalista in altri numerosi concorsi nazionali e internazionali. Il sindaco Marin ha voluto raccontare una storia vissuta sulla sua pelle, visto che la madre Gilda era malata di Alzheimer e lo ha lasciato nel 2018, quando l’idea del cortometraggio era già stata concretizzata, anche se non ancora messa a punto.

L’IDEA

« L’idea è nata qualche anno fa quando nei vari confronti clinici i medici mi ripetevano quanto fosse complesso comunicare con i familiari di chi è affetto da Alzheimer, perché l’esordio di questa patologia è come una bomba che esplode, che sgretola gli equilibri e crea un muro fatto di paure, pudore e sofferenza. Ho pensato che potesse essere importante trasformare questo “muro” in un messaggio: inizialmente, quando mia madre era ancora in vita, l’idea era quella di creare un racconto di come era esordita la malattia in famiglia e come proseguiva, ma nulla mi convinceva. Così ho pensato di coinvolgere anche il mio amico e regista Giuseppe Petruzzellis con cui condividemmo l’idea di realizzare qualcosa che permettesse a chi guarda di entrare idealmente nella testa di un malato di Alzheimer - spiega Marin - Il lavoro è stato lungo e complesso. È durato 4 anni, durante i quali ho scritto e riscritto la storia molte volte fino al cortometraggio finale: un insieme di immagini e suoni che nulla hanno a che fare con mia madre, ma che stanno a significare la confusione e il dolore, la malattia e l’amore presente prima, dopo e durante » .

LA STORIA