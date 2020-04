Il 25 aprile dalla viva voce di una 95enne: il video spopola su Facebook

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Quasi 13mila persone raggiunte, decine di condivisioni ed oltre 8000 visualizzazioni: è l’effetto del video condiviso nella pagina istituzionale del comune di San Zenone degli Ezzelini qualche giorno fa in occasione della festa della Liberazione. A rendere il video così interessante, curioso ed emozionante, la testimonianza di Agnese Andreatta che quel 25 aprile del 1945 l’ha vissuto in prima persona a San Zenone. Aveva vent’anni e nel video racconta quegli avvenimenti con la lucida energia di chi, a distanza di 75 anni, sa che quegli avvenimenti hanno cambiato la nostra storia.







Un’idea – quella del video – nata proprio sabato 25 aprile quando il sindaco, Fabio Marin, raggiunta la frazione di Ca’ Rainati per la cerimonia del 25 aprile, ha incontrato Agnese Andreatta che vive in centro, e le ha chiesto di lasciare una sua testimonianza, realizzata con l’aiuto dei figli. «Ascoltare la sua testimonianza non solo vale la pena, ma è un dovere» dice il sindaco. Ultimo aggiornamento: 17:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA