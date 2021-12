Investita da un'auto precipita dal cavalcavia: muore a 31 anni. L'automobilista era ubriaco

SAN VENDEMIANO - È la 31enne trevigiana Margherita Lotti la vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottata odierna, venerdì 24 dicembre, nei pressi di un cavalcavia a San Vendemiano. Erano difatti da poco passate le 2 quando l'auto sulla quale la giovane viaggiava è stata improvvisamente tamponata da un altro mezzo guidato dal 53enne V.L. L'impatto è stato importante, tanto che gli airbag dell'auto del 53enne sono subito scoppiati ferendolo fortunatamente in maniera lieve al torace.

A soccorrerlo per primi alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente allertato il Suem 118 e i carabinieri anche per la possibile scomparsa di una ragazza che poco prima era stata vista sulla carreggiata. Ancora poco chiaro se la 31enne fosse a bordo o meno della sua auto al momento dell'impatto, ma purtroppo all'arrivo dell'automedica il corpo della giovane è stato visto ormai privo di vita al di sotto del ponte, probabilmente sbalzato lì a seguito dell'incidente.

Sul fatto indagano ora i carabinieri che dovranno a breve ascoltare il 53enne per capire le dinamiche di quanto successo ed eventuali responsabilità. L'uomo rischia ora una incriminazione per omicidio colposo con l'aggravamente di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza visto che all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico di 1,6.