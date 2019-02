Incendio inuna casa a Zoppè: anziana ricoverata per intossicazione

AN VENDEMIANO - Una persona anziana è rimasta intossicata ed è stata ricoverata a Conegliano (Treviso) in seguito all'inalazione di gas di combustione sviluppati da un incendio all'interno della sua abitazione, a San Vendemiano. La casa, una palazzina singola a due piani, è stata dichiarata inagibile. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e Suem.

