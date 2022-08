Il Covid lascia il segno anche a livello di giustizia sportiva: la società del San Vendemiano, infatti, per aver disatteso le regole ha subito punti di penalizzazione in vista del prossimo campionato. Inibiti da due a oltre tre mesi il presidente, due dirigenti e due allenatori. Ma anche un arbitro è incorso in una lunga squalifica per non aver indicato in referto i provvedimenti di espulsione.

SAN VENDEMIANO

La violazione delle normative anti Covid in vigore la scorsa stagione costano care al San Vendemiano, colpito dai provvedimenti della Procura nelle figure del presidente Gianangelo Del Longo, dei responsabili del settore giovanile Antonello Giacomin e Alessandro Manente e degli allenatori Antonio Maset e Alberto Zaros. Per responsabilità diretta e oggettiva, penalizzata anche la stessa società. Le sanzioni sono state elevate per aver violato le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” del 4 agosto 2021 cosentendo, o comunque non impedendo, nel periodo intercorrente tra l’inizio del mese di febbraio e la fine del mese di aprile 2022, la partecipazione agli allenamenti e a gare ufficiali di campionato della squadra Under 17, di baby calciatori già colpiti da Covid-19 ma privi della necessaria attestazione “Return to Play” indispensabile per la ripresa dell’attività sportiva. La denuncia, a suo tempo, era partita dal genitore di un giovane atleta, proprio per il mancato rispetto delle regole. Così è scesa in campo la Procura federale della Figc che al termine delle indagini ha emesso la sentenza, ridotta grazie al patteggiamento, alla quale non si è opposto il presidente federale Gravina. L’inibizione di 3 mesi e 15 giorni è stata inflitta al presidente Gianangelo Del Longo e all’allenatore Antonio Maset; 3 mesi ai dirigenti Antonello Giacomin e Alessandro Manente; 2 mesi all’allenatore Alberto Zaros. Alla società 3 punti di penalizzazione e l’ammenda di 300 euro.

L’ALTRO CASO

Nel mirino della giustizia sportiva della Figc (non quella domestica dell’Aia) è finito anche l’arbitro David Vallotto della sezione di Castelfranco per aver, in occasione della partita Città Murata Cittadella-Infinity Academy Fontaniva, del 12 novembre scorso (campionato di calcio a 5 serie D) omesso di riportare nel referto arbitrale due provvedimenti di espulsione nei confronti dell’allenatore Enrico Beccaro del Città Murata e del calciatore El Mottaki Hikam della Infinity Academy. Il Tribunale federale del Comitato Veneto Figc, a seguito del deferimento e delle successive indagini della Procura federale, ha inflitto 9 mesi di squalifica al fischietto castellano, invece di 12, per accordo con la Procura. Lo stesso arbitro, nell’ottobre dello scorso anno, era stato insultato e spintonato nel corso della partita di Prima categoria Cornuda Crocetta-Riese che aveva portato a varie squalifiche tra le quali quella di un anno al mister dei montelliani Boudouma.

AMICHEVOLI

Nella sua prima uscita amichevole, l’Eclisse Carenipievigina (Eccellenza) ha piegato 2-0 tra le mura amiche, con gol di Sane e Janko, i cugini del Barbisano Eclisse (Prima categoria). Oggi debutto stagionale in amichevole per il Liapiave che ospita il Montebelluna alla sua seconda uscita; si gioca alle 17.30 a Ormelle.