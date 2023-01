Falciata in bici sulle strisce: 13enne gravissima. Alla guida dell'auto c'era una 91enne, pietrificata dallo choc

SAN POLO DI PIAVE - Travolta in bicicletta a 13 anni mentre attraversa sulle strisce: è in gravi condizioni la ragazzina rimasta ferita oggi nel tardo pomeriggio, 21 gennaio, a San Polo di Piave. L’incidente è successo poco dopo le 17, sotto gli occhi di tre amiche. A investirla è stata un’anziana di 91 anni, talmente sconvolta dall’impatto da frenare soltanto qualche decina di metri dopo l’impatto. Al punto che all’inizio si era parlato di un’auto pirata.

Così avevano riferito al Suem i primi soccorritori, vedendo che la Lancia Ypsilon aveva continuato la sua corsa. Ma la conducente, una 91enne di Mareno di Piave, si è fermata poco più avanti. Letteralmente impietrita. In via Roma sono stati momenti di grande paura. La ragazzina, che abita a San Polo e frequenta le medie in paese, era insieme ad altre tre amiche, tutte in bicicletta. Stavano attraversando via Roma all’altezza del supermercato In’S quando all’improvviso l’auto, che viaggiava in direzione Conegliano, ha falciato una di loro.

I SOCCORSI

La ragazzina era a terra, incosciente, dopo aver battuto la testa sull’asfalto. L’amica che aveva attraversato la strada qualche istante prima di lei ha sentito un botto. Si è girata e ha visto la 13enne stessa a terra, immobile. La chiamata al 118 è scattata subito e dalla centrale di Treviso si è alzato in volo l’elisoccorso. Provvidenziale l’intervento di un medico che proprio in quel momento stava passeggiando in via Roma. Il professionista ha capito subito che la situazione era grave e non ha perso tempo, riuscendo a farle riprendere conoscenza in attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem, arrivati nel giro di qualche minuto. La giovanissima ferita è stata intubata sul posto e poi caricata a bordo dell’elisoccorso.



LE INDAGINI

I carabinieri della stazione locale stanno accertando la dinamica dell’incidente. In base ai primi riscontri sembra che l’anziana sia andata nel panico dopo aver visto la prima ragazzina attraversare la strada. Forse non se l’aspettava, nonostante il gruppetto di studentesse fosse sulle strisce pedonali. La 91enne, complici i riflessi rallentati dall’età, non sarebbe riuscita a frenare, centrando in pieno la malcapitata. L’alcoltest ha dato esito negativo e anche la velocità sembra fosse moderata (il limite è di 50 all’ora). Dalle telecamere di sorveglianza potrebbe arrivare un valido aiuto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I filmati sono già al vaglio dei militari.