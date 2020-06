SAN POLO DI PIAVE - E' stato investito mentre camminava di notte costeggiando la strada per arrivare a casa. L'auto, arrivata alle sue spalle, l'ha urtato violentemente facendolo finire nel fosso a lato della carreggiata. E poi l'automobilista è scappato. E' caccia all'auto pirata. L'incidente è successo in via Risera a San Polo di Piave, Gravi le condizioni di N.B, 21enne residente a Ormelle.



Ancora al vaglio della polizia stradale la dinamica dell'incidente, probabilmente l'automobilista non si è accorto del giovane che procedeva sul ciglio della strada. L'impatto è stato così violento che ha l'auto ha riportato il danneggiamento di una parte del faro anteriore destro e nell'urto si è rotto anche lo specchietto anteriore destro, rimasti entrambi sull'asfalto dopo l'impatto.



L'auto pirata ha continuato la sua corsa senza prestare soccorso al giovane. Il 21enne è stato soccorso solo dopo diversi minuti da una seconda auto che, arrivata sul luogo dell'incidente, si è fermata per capire cos'era successo. Il ragazzo era stato sbalzato nel fosso a lato strada dopo l'impatto con l'auto e da lì non era più riuscito a muoversi per il colpo subito. Le sue condizioni sono ancora gravi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del Suem 118 e una pattuglia della Polizia stradale. I pezzi del veicolo rimasti sull'asfalto sarebbero quelli di una Ford. Gli agenti stanno ora indagando per risalire al modello esatto dell'auto e al suo proprietario, ancora oggi a piede libero. Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA