SAN FIOR - Sviene al volante e investe due ambulanti: un incidente che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. E, invece, fortunatamente costerà qualche giorno di ricovero in ospedale a uno dei due pedoni investiti. Tutto si consuma nell’arco di pochi secondi. Una donna è al volante lungo la Pontebbana, all’altezza della Tecnomat. Siamo nel Comune di San Fior ed è appena scoccata l’una e mezza. La donna, che è incinta, proviene da Godega quando, improvvisamente, si sente male e sviene al volante. L’auto fa un cambio di carreggiata, invadendo la corsia opposta. Fortunatamente non transitavano auto in senso opposto in quel momento, altrimenti si sarebbe verificato un frontale. Quindi, la vettura prosegue la corsa oltre la carreggiata che, in quel punto, non presenta un fossato ma una specie di declivio. Fino ad entrare nel parcheggio che si trova di fronte alla Giesse scampoli. Proprio in quell’area si posiziona, ogni giorno, un ambulante che vende frutta e verdura.

Vista l’ora l’ambulante sta chiudendo il chiosco. Ma viene investito in pieno dall’auto e schiacciato contro il furgoncino. La vettura non si ferma ancora e urta un secondo furgoncino, che si trova lì accanto, per la preparazione e lo smercio di hamburger. L’ambulante è all’interno che sta preparando il piatto e l’urto lo fa cadere malamente su griglia e fornelli, tanto che si ferisce al volto. Ma, ad avere la peggio è l’ambulante che riporterà contusioni in varie parti del corpo oltre alla frattura di una gamba. Non è comunque in pericolo di vita. La velocità dell’auto era ridotta e questo è stato il principale fattore che ha evitato conseguenze tragiche. La scena viene seguita con apprensione da alcuni automobilisti che danno, immediatamente, l’allarme. Sul posto interviene il Suem 118 che verifica le condizioni di salute di tutti e tre. La donna incinta, B.P, 40 enne, viene trasferita al Ca’ Foncello insieme all’ambulante E.A.C. 53enne e C.M. 56 anni. I primi due vengono refertati con un codice di media gravità mentre il terzo riporta soltanto ferite lievi e viene dimesso nella stessa giornata. Sul posto interviene anche la polizia locale per i rilievi di legge. La donna che è uscita di strada viene sentita e riferisce di non ricordare assolutamente nulla di quanto successo. Praticamente dice di essere svenuta mentre era alla guida.