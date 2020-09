Mancata precedenza e scontro tra auto: due i feriti in ospedale

SAN BIAGIO Incidente verso le 19 dietro la chiesa di San Biagio, vicino all'oratorio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma sembra, dai primi riscontri, che a causa di una mancata precedenza due auto si siano scontrate. In un primo momento pareva che i feriti, due in tutto, versassero in gravi condizioni. Sul posto è intervenmuta l'ambulanza del Suem ed entrambi sono stati ricoverati al Ca' Foncello dove sono stati sottoposti alle cure del caso. Non sono comunque in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA