A 13 anni salva una donna nel fiume: «Io eroe? No, solo un boy scout»

di Luciano Beltramini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - Eroe a 13 anni: Montebelluna si coccola il ragazzino che ha salvato una pensionata che si era gettata nelper farla finita. «Sono stato solo un attore non protagonista - si schermisce Samuele Morato -. Ho afferrato la donna con una mano e le ho impedito di affogare». E i genitori Lino ed Elena sono il ritratto della felicità. Sanno di aver educato bene il figlio che sa essere rispettoso ma anche sacrificarsi per aiutare chi ne ha bisogno. Samuele Morato non si rende ancora conto di quanto gli è accaduto. Non comprende perché gli sia caduta addosso tanta pubblicità per aver salvato una donna che stava annegando.A giorni inizierà a frequentare l'istitutoper seguire le orme della mamma. Samuele sgrana gli occhioni azzurri e guarda lontano. A 24 ore dal gesto da piccolo eroe, sta giocando nel cortile di casa con i due fratelli e alcuni amici. Non si dà arie ne assume pose. È il ritratto della sincerità e, superata l'iniziale timidezza, parla e risponde a ogni domanda, mentre mamma e papà se lo mangiano con gli occhi. «Vorrei precisare alcune cose - attacca -. Mi sono avvicinato all'argine del Brentella e poi ho afferrato per una mano l'anziana che stava annaspando in acqua». Niente tuffo in acqua, «Esattamente. Mi sono limitato, dopo aver abbandonato la bici a rispondere alle grida d'aiuto di una donna che si trovava dall'altra parte del canale e a calarmi parzialmente nel canale afferrando la mano della donna il cui corpo galleggiava a filo d'acqua. In quel punto del canale la corrente è molto violenta e tra mille difficoltà sono riuscito a tenere duro aspettando l'intervento di, il marito della donna che mi aveva segnalato il corpo che galleggiava. Secondo me il merito più grande è di Sergio. Personalmente ho fatto il massimo, ma non mi sento un eroe. Ho cercato di mettere in pratica quello che avevo imparato in tanti anni trascorsi con i».Samuele comunque capisce l'importanza di quanto fatto e ne è orgoglioso. «Sì, posso ritenermi soddisfatto per aver contribuito a salvare quella donna anziana che stava annegando». Subito dopo interviene il papà che raccolta un altro stralcio della vicenda: «Samuele - spiega l'uomo che da 9 anni abita con la famiglia in via monte Pertica - è un ragazzo molto tosto e combattivo. La serenità e la semplicità sono le sue doti migliori. L'altra mattina stava rincasando in bici dopo essere stato all'Istituto Einaudi per quale sezione avrebbe dovuto frequentare. All'altezza del ponte sul canale tra via Maso e via XI febbraio non ha esitato a rispondere alla richiesta di aiuto di una donna. Ha afferrato la pensionata che stava annegando e ha resistito fino all'arrivo di altri soccorritori».UN ANGELOSe non ci fosse stato Samuele quella donna non sarebbe viva. Lo hanno detto tutti. dai carabinieri ai residenti e persino il personale del 118. Appena la donna era al sicuro Samuele ha preso il cellulare e ha chiamato a casa. «Sia io che mia moglie - dice il papà Lino - eravamo al lavoro. Samuele mi ha passato un carabiniere che mi ha spiegato l'accaduto, Poi è rincasato in bici. Non ero io ma un vicino, la persona che ieri si è allontanata con Samuele. Quando sono rientrato dal lavoro - conclude il padre - ho trovato Samuele sereno, come se gli fosse accaduto niente di importante». Intanto la notizia del 13enne eroe (con l'aiuto di Sergio Faccioli e della nipote Chiara) aveva fatto il giro di Montebelluna, giungendo anche all'orecchio del sindaco. «Sicuramente - spiega Marzio Favero - il comune renderà onore nei termini appropriati a questi eroi, ed in particolar modo a Samuele che non ha esitato un istante per aiutare la pensionata che stava annegando. Il gesto di Samuele è molto importante ed è sicuramente il frutto degli insegnamenti dei genitori. Samuele ha imparato bene e ha fatto suoi gli ideali di rispetto, disponibilità e amore. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: quegli ideali hanno fatto diventare Samuele un piccolo eroe».