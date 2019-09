Si allena in mezzo ai campi: malore improvviso lo uccide a 55 anni

di Valeria Lipparini

PREGANZIOL (TREVISO) - Stroncato da infarto mentre fa. La tragedia si è consumata ieri sera, verso le 19,40, in via Pesare, nel villaggio Borgo Fiorito, a Preganziol., 55 anni, residente a Zerman di Mogliano, si stava allenando in un’area tranquilla, dove i campi si susseguono a qualche rara casa, poco distante dalla sua abitazione. Era un’abitudine, quella di correre un po’, per tenersi in forma. Ma ieri, proprio mentre stava correndo, si è sentito male. E si è accasciato al suolo senza riuscire a chiedere aiuto. È crollato a terra dove è rimasto, esanime, perché l’area non è particolarmente frequentata e ieri sera il passaggio era più scarso del solito. Finché un passante non si è accorto di quell’uomo steso a terra. In tuta. E ha immediatamente capito che aveva bisogno di aiuto. Si è avvicinato, ha visto che poteva fare poco o nulla. Così, ha lanciato l’allarme.