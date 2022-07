Fanno un giro in pedalò, 16enne si tuffa e non risale, ragazzina di 14 anni si lancia e lo salva

JESOLO - Non vedeva l'amico risalire dal mare e si è tuffata per salvarlo. Una 14enne ha salvato la vita all'amico di 16 anni, entrambi trevigiani, lui di Vazzola, lei di un paese vicino. Erano le 16 di oggi, 23 luglio, e i due amici sono usciti con un pedalò. All'altezza della torretta 11, in corrispondenza di Largo Augustus, a circa 100 metri dalla riva il 16enne ha deciso di fare un bagno. Si è tuffato e non è più risalito. L'amica, spaventata, si è gettata in acqua e lo ha recuperato: cosa non semplice perché il ragazzo era in preda al panico. Gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo, richiamati dalle grida, sono intervenuti e hanno aiutato la ragazzina a riportare l’amico a riva; qui è stato sottoposto alle cure del caso. Nel frattempo è giunta l’ambulanza. Il sedicenne era cosciente. Per accertamenti è stato portato al Pronto soccorso jesolano.

