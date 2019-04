di Mauro Favaro

TREVISO - Hanno attteso il loro volo in aeroporto praticamente per un giorno intero. Di fatto alla cieca: senza mai ricevere alcuna informazione. Le sole indicazioni che arrivavano erano quelle che apparivano sui monitor, che non facevano altro che rilanciare continui ritardi. È l’estenuante odissea vissuta al Canova dai quasi 200 passeggeri pronti a imbarcarsi sull’aereo