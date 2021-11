SALGAREDA (TREVISO) - Si è spento venerdì a 56 anni Moreno Sartori, volto notissimo a Salgareda, dirigente per anni alla De' Longhi: il decesso è avvenuto a causa di un tumore che stava combattendo da parecchio tempo. Per il paese si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Sartori era conosciuto e apprezzato non solo per le sue doti lavorative e per l'impegno civico, ma anche per la grande caratura morale. Particolarmente colpito il sindaco...

