Sparito Tiger, il cane eroe anti-ladri: indagano i carabinieri

SALGAREDA - È scomparso Tiger, il cane di razza American Staffordshire che lo scorso dicembre aveva messo in fuga i ladri da una pizzeria di Vazzola. Il suo proprietario, Maninder Singh, 29 anni, operaio, l’aveva affidato proprio a un pizzaiolo 21enne di origine albanese. Da settimane l’indiano sta cercando di riavere Tiger ma l’American Staffordshire, sembra essere sparito. Maninder Singh è disperato e non si capacita del perché il giovane non glielo renda. «Sta tirando fuori le scuse più varie – dice l’indiano – Prima ha detto che aveva mandato il cane da sua madre in Kosovo, poi invece che era diventato aggressivo e quindi l’aveva mandato al canile pubblico. Il mio timore più grande è che Tiger sia stato venduto a qualche organizzazione poco pulita».

LA VICENDA

Tutto inizia lo scorso settembre. L’indiano aveva acquistato Tiger quand’era un cucciolo di un paio di mesi. La bestiola cresce, fra i due c’è grande affetto. «È un cane impegnativo che richiede attenzione – spiega Maninder - In quel periodo ero molto preso con il lavoro. In più si erano aggiunti dei problemi familiari e dovevo tornare in India. Ho cercato una persona alla quale affidare Tiger. Ho messo un avviso sul web, si è fatto avanti questo ragazzo. Ci siamo incontrati, mi è parsa una persona affidabile. Gli accordi erano che il cane doveva restare con lui in Italia e, se le cose avessero funzionato, avremmo fatto un regolare passaggio di proprietà. Ogni due settimane io andavo a Vazzola, dove l’albanese lavora come pizzaiolo. Vedevo che Tiger era trattato bene, insomma le cose mi sembrano a posto. Sono partito tranquillo per l’India e mi sono trattenuto a lungo nel mio paese». Nel frattempo Tiger è diventato famoso. Con i suoi latrati aveva messo in fuga i ladri che si erano intrufolati nella pizzeria d’asporto dove lavora il 21enne.

LA DOCCIA FREDDA

Ad aprile il giovane indiano, rientrato a Salgareda, chiama il giovane chiedendo di rivedere Tiger. «Ha tirato fuori un sacco di scuse e di bugie. Dicendomi prima che l’aveva portato da sua mamma in Kosovo. Poi ha cambiato versione: il cane sarebbe diventato aggressivo e pertanto l’avrebbe affidato al canile». Maninder Singh chiama le guardie zoofile, che negano: Tiger al canile non l’hanno mai visto. «A questo punto – dice il proprietario di Tiger – sono andato dai carabinieri e ho sporto querela. Se Tiger è stato venduto, chi l’ha acquistato sappia che la vendita non è valida. Il mio timore è che possa esser stato venduto a chi organizza i combattimenti clandestini fra cani, quelli che usano i rottweiler, i dobermann per questo. Faccio un appello: se qualcuno ha visto il mio Tiger, contatti i carabinieri di Ponte di Piave». Tiger è regolarmente microchippato il che consente di risalire al suo proprietario.

