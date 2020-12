SALGAREDA Si trovava in chiesa ma pur indossando la mascherina, ma il dispositivo non gli copriva il naso come previsto dai protocolli sanitari. Uno dei volontari che sorvegliano il luogo sacro se n'è accorto, e così ha invitato Roberto P., 58enne di Salgareda, a coprire bene anche il naso. «Gli ho risposto che non potevo racconta Roberto - perché non mi riesce di respirare l'anidride carbonica che emetto con la mia respirazione. Dato che non mi coprivo pure il naso, l'addetto mi ha invitato a uscire, cosa che ho fatto».

L'EPISODIO L'episodio è avvenuto ieri mattina nella chiesa parrocchiale di Salgareda, mentre era in corso la cerimonia delle prime comunioni. «Premetto che in chiesa non ci vado mai essendo io ateo. Ieri mattina però avevo fatto un'eccezione per la mia nipotina, era la sua festa e ci teneva molto che fossi presente - continua Roberto - Me ne stavo tranquillamente ad assistere alla cerimonia, con la mascherina che copriva perfettamente la bocca ma abbassata rispetto al naso. Non lo faccio per ribellione o per protervia, non sono certo il bullo di turno, è un aspetto che proprio non mi appartiene. Ma non mi riesce di respirare l'anidride carbonica che produco con la mia respirazione. Non sono un albero». L'uomo commenta il fatto con garbata ironia. «Da una parte il fatto che si siano accorti di me significa che i controlli vengono svolti, e questo è positivo. Però c'erano altre persone che tenevano la mascherina come la portavo io e questi ultimi non sono stati invitati ad uscire. Vabbè, forse non si sono accorti di costoro. Dall'altra parte c'è un fatto: io non riesco a respirare l'anidride carbonica che produco, proprio mi si blocca la respirazione. Dico che non sono un albero, sono le piante in grado di svolgere la fotosintesi clorofilliana (trasformando la Co2 in ossigeno poi liberato nell'aria, ndr), non certo io. Era in corso una cerimonia, non mi sono certo messo a protestare né a discutere, non mi pareva proprio il caso. Mi sono tranquillamente accomodato all'esterno della chiesa, amen. Ho atteso che terminassero. Le regole sono regole, non voglio certo esser io quello che va a diffondere in giro il Covid, nè mi piacerebbe prenderlo».

LA DOMANDA Già, ma viene spontaneo chiedere a Roberto P. come fa quando si deve spostare per lavoro o fare qualche acquisto. «Ho la fortuna di lavorare in proprio, un lavoro all'aria aperta. Quanto agli acquisti, se i negozi dovessero contare su di me non avrebbero di che vivere, perché non ci vado. Per carattere sono piuttosto solitario. Naturale che incontri qualche persona, mi tengo sempre alla massima distanza». Le chiese sono fra i luoghi che vengono controllati con maggior rigore. I volontari, formati allo scopo, non transigono infatti su distanziamento, mascherine e igienizzazione.

