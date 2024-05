TREVISO - Un’astronave pronta a decollare. Per la prima volta nella sua storia l’ospedale di Treviso ha un settore operatorio centralizzato. Le 18 sale operatorie raggruppate nel nuovo monoblocco, assieme alle terapie intensive, stanno andando a regime. E oggi la cittadella sanitaria rappresenta già il nuovo baricentro chirurgico del Ca’ Foncello. A partire dalle due sale riservate alle urgenze. Non a caso il primo collegamento interno tra la vecchia e la nuova struttura (di seguito ne verrà realizzato uno per ogni piano) unisce pronto soccorso e blocco operatorio. «L’accesso è diretto», conferma Marco Simeoni, direttore delle professioni sanitarie dell’ospedale. Proprio ieri è stata trasferita la terapia intensiva generale, che sarà affiancata da quella pediatrica e dalla parte della Stroke Unit. Si è aggiunta a quella neurochirurgica. E a breve si completerà il quadro con la cardiochirurgica. I pazienti, compreso un bambino di pochi mesi, sono stati spostati senza contrattempi. «Senza bisogno di appoggiarci ad altre strutture», sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl.

Il blocco operatorio

Il blocco operatorio con le 18 sale è a un passo. Tutto sullo stesso piano. Al centro dell’area chirurgica c’è la “torre di controllo”. Si chiama proprio così. «Gestisce un sistema di monitoraggio che consente di vedere come stanno andando gli interventi in tutte le sale», specificano. I pazienti arrivano a scaglioni. Qui vengono presi in carico dagli infermieri di anestesia e di seguito spostati nell’area dedicata alla preparazione. «Una volta fatti i controlli di sicurezza, molto rigidi, si va in sala operatoria», spiega Paolo Zanatta, direttore dell’unità di anestesia e rianimazione. L’area operatoria è dotata di macchinari di ultima generazione. Oltre ai parametri vitali, viene tenuto sotto controllo anche il sistema nervoso dei pazienti. Due sale sono ibride: grazie alla presenza di Tac e angiografo vengono usate per interventi coordinati con i radiologi. Dopo l’intervento, i pazienti vengono risvegliati in sala. E a stretto giro trasferiti nella Recovery room, spazio per i monitoraggi del caso. All’interno del circuito pediatrico, c’è un’altra Recovery, dedicata ai bambini. «Abbiamo chiuso dei posti in terapia intensiva per poterle attivare fin da subito», rivela Zanatta. I conti tornano: la Recovery room riduce i tempi di attesa nelle sale operatorie al minimo, facendole girare al meglio. «La filosofia è la stessa per tutte le sale: arrivo, preparazione, intervento e Recovery – sottolinea il primario – stesse unità, stessi macchinari, più sicurezza e personale che spostandosi diventa più consapevole sia per quanto riguarda gli spazi che le tecnologie».

La rivoluzione

«Si tratta di una rivoluzione copernicana – aggiunge – si era abituati ad avere gruppi con le proprie sale. Adesso invece sono stati buttati giù i muri, mettendo assieme il personale, cosa che permette aiuti reciproci sul fronte delle competenze». Il blocco operatorio era stato inaugurato dalle due unità di chirurgia. Ora funzionano anche le sale della chirurgia senologica, chirurgia plastica, chirurgia pediatrica, vascolare, urologia con il robot chirurgico Da Vinci, la chirurgia d’urgenza, l’ortopedia. La sala operatoria dell’otorinolaringoiatria verrà attivata il 10 giugno. Poi toccherà a quella della ginecologia. All’inizio di questa settimana, intanto, è stato spostato anche il reparto di neurochirurgia. «Eravamo nella sede precedente da quarant’anni – tira le fila il direttore Giuseppe Canova – alla luce di questo, il trasloco ha rappresentato una grande operazione. Ma tutto il personale si è impegnato al massimo: nessuno si è tirato indietro».