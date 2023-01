Saldi, a Treviso acquisti attenti al portafoglio ma c'è voglia di shopping

TREVISO - Al via i saldi e Treviso prende nuovamente vita. Gli sconti su capi di abbigliamento e calzature hanno richiamato una gran folla in città, che ha fatto il tour dei negozi del centro intenzionata a rivoluzionare il proprio guardaroba per il 2023. E così portafoglio alla mano, i cittadini sono usciti di casa per fare acquisti mettendo da parte, almeno per qualche ora, i timori e le angosce per il futuro. Ma quello che più consola è che i negozi si sono riempiti, alla faccia di chi diceva che l’online avrebbe soppiantato la piccola bottega. Ad andare forte sono i negozi d'abbigliamento e di calzature, meno quelli per gli articoli della casa.

Video interviste di Alfredo Baggio