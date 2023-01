MOGLIANO (TREVISO) - Primo giorno di saldi ma con la metà dei negozi chiusi. «Di fatto, in tanti ieri hanno tenuto la serranda abbassata, parlo anche di pubblici esercizi. In città i tagli ai prezzi cominceranno da lunedì, in concomitanza con il mercato» anticipa l'assessore Giorgio Copparoni, impegnato ieri con i pan e vin. Ma chi ha tenuto aperto ha fatto affari d'oro. Tommaso Piavon, titolare del Twenty 4, abbigliamento per uomo, riassume: «La mattina è stata fiacca, ma al pomeriggio in due ore abbiamo battuto circa 800 euro di scontrini. Chi ha visitato il nostro negozio era intenzionato a spendere e ha comperato merce costosa, capi spalla, giubbotti. A cui magari aggiungeva pantaloni o maglioncini. Diciamo che il grosso dell'afflusso lo abbiamo registrato a partire dalle 17 e fino all'orario di chiusura circa».

L'assalto

Il negozio è stato letteralmente preso d'assalto e i clienti avevano le idee ben chiare. Probabilmente hanno effettuato delle visite preventive nei giorni precedenti ai saldi, perchè poi sono andati a colpo sicuro. «Non sono clienti abituali ma gente che approfitta dei saldi per comperare quello che manca in armadio. Il cliente tipo, 40enne, ha speso circa 200 euro a testa. Insomma, la giornata è andata bene. Speriamo che le prossime confermino il trend che, invece, si era arenato prima dei saldi». Un unico appunto. «Sarebbe bene che i prossimi anni tutti i negozi partissero insieme con i saldi. In centro c'era tanta gente ma nelle strade appena laterali poco passeggio, pochi negozi aperti così come i bar. Probabilmente questo ha scoraggiato chi voleva gustarsi la città nel primo giorno di saldi. Tanto è vero che lo struscio si è limitato al cuore di Mogliano. Forse è un po' poco» conclude Piavon.

ll progetto

Un problema che, molto probabilmente, verrà ovviato a partire dal prossimo anno quando nascerà l'associazione pubblico-privata che riunirà i commercianti moglianesi, divisi per merceologia. «A breve tutti e 500 i commercianti e pubblici esercenti saranno sottoposti a un'intervista, di persona, per capire problematiche e necessità. L'associazione sarà, insieme con il manager di distretto, il motore del distretto urbano del commercio a Mogliano» sottolinea l'assessore Copparoni. E conclude: «Un primo passo per avere un filo diretto e dare risposte veloci e mirate alla categoria». Soddisfatto anche Luciano Semenzato, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento lungo il Terraglio. «Ieri i saldi hanno attirato tantissimi clienti, il negozio è stato pieno per ore. In maggioranza i clienti erano uomini che hanno comperato giacconi, piumini, anche giubbotti in pelle. È andata bene anche la donna. Non posso davvero lamentarmi».