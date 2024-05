Il principe Filiberto invitato all'inaugurazione del Monumento del Milite Ignoto, scoppia la polemica: «Presenza inopportuna»

NERVESA (TREVISO) - E' bufera sulla partecipazione di Emanuele Filiberto alla cerimonia di inaugurazione del Monumento al Milite Ignoto di Nervesa. L'evento, promosso dall'istituto nazionale per la Guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon, con il patrocinio del Comune di Nervesa, è in programma per il prossimo 30 giugno, ma è già al centro delle polemiche, anche fuori dai confini nervesani.

Fa particolarmente discutere, innanzi tutto, il coinvolgimento di Emanuele Filiberto.

LA RIFLESSIONE

«Che senso ha per un evento del genere chiamare i Savoia -dice Paolo Zanatta, consigliere delegato alla cultura nell'amministrazione Vettori- quando furono proprio i Savoia che mandarono a morire il Milite ignoto?». E nell'infiammarsi della polemica sul web, lo stesso Zanatta ha aggiunto un particolare relativo al quadro politico di Nervesa a metà novecento. «Nella prima elezione del secondo dopoguerra -dice Zanatta- il partito repubblicano fu il secondo partito dopo la democrazia cristiana. Nel referendum, del resto, due nervesani su tre votarono per la Repubblica». E Zanatta va oltre: «Mi chiedo anche che senso abbia l'inaugurazione di un monumento al milite ignoto in un Sacrario che di fatto rappresenta già un omaggio al Milite ignoto dato che vi giacciono anche i resti di 3mila soldati senza nome».

LO STORICO

La questione è uscita dai confini comunali. Lo storico Lucio De Bortoli, figura di riferimento dell'Istresco, ha scritto apertamente sulla sua pagina Facebook: «Pare che un certo revanscismo all'italiana stia riprendendo lena, sino al punto da chiedere al "principe" Emanuele Filiberto di presenziare ad una inaugurazione dedicata al "Milite Ignoto"». E, pubblicando documentazione storica sul tema dice: «Mi astengo da facili e intuibili commenti attorno al principio di opportunità e ripiego sulla documentazione d'epoca, quella prodotta da chi in guerra c'è andato sul serio e per davvero». Poi su Filiberto aggiunge: «Questo signore appartiene alla schiatta che ha voluto la guerra mentre la stragrande maggioranza del Parlamento era contraria. La scelta è davvero poco opportuna». Fra i commenti all'intervento di De Bortoli non manca chi sottolinea che il tutto «sarebbe da dimissioni immediate della giunta che ha dato il patrocinio, per aperta incostituzionalità». Ma i promotori dell'evento non hanno dubbi: «L’idea era nata ancora nel centenario del Milite Ignoto -ha detto già nei giorni scorsi Daniele Fiorotto, delegato provinciale dell’istituto nazionale per la Guardia d'onore- tra l’altro uno degli undici feretri di Aquileia, tra i quali Maria Maddalena Bergamas scelse il Milite Ignoto, proveniva proprio da qui. La nostra è l’associazione combattentistica più antica d’Italia. E ci muoviamo in modo autonomo. In più, il Milite Ignoto rappresenta quanto più di patriottico, apolitico e apartitico ci possa essere». Emanuele Filiberto giungerà nel trevigiano il 29 giugno per partecipare a una cena di gala organizzata per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’intera somma verrà usata per acquistare defibrillatori da donare al territorio. Nella mattina del 30 giugno inaugurerà il nuovo monumento a Nervesa: una roccia del Montello con una targa in bronzo a memoria di tutti i soldati senza nome sepolti nel vicino Sacrario. Nei giorni seguenti, infine, il principe si fermerà nella Marca per una breve visita.