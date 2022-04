PREGANZIOL - Scaricava sacchi di rifiuti nel canale, multata di 400 euro. Pochi giorni ci sono voluti alla polizia locale per individuare una donna che abbandonava i propri rifiuti nel canale adiacente alla stazione di San Trovaso a Preganziol. La donna ha gettato in acqua sei grandi sacchi neri che contenevano rifiuti di provenienza domestica di ogni tipo: carta, plastica, umido e secco non riciclabile. Un vero spreco, perché questi materiali – se correttamente differenziati – possono essere riciclati e valorizzati per creare nuovi prodotti. I sacchi sono stati aperti per analizzare i rifiuti e recuperare alcuni indizi; inoltre, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza sono stati svolti controlli incrociati sulle immagini riprese dalle videocamere della zona che hanno permesso di individuare il veicolo, da cui si è risaliti alla donna.



IL COMMENTO

«Ringrazio moltissimo il Corpo intercomunale della Polizia Locale per l’azione messa in campo: un lavoro attento, preciso e costante che ha permesso, in collaborazione con la Vigilanza Ambientale del Priula, di raggiungere un importante risultato venendo a capo di questa vicenda davvero spiacevole che stava segnando il nostro territorio da alcune settimane» ha sottolineato il sindaco Paolo Galeano.