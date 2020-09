Sabrina Salerno, in Spagna una squadra di calcio con il suo nome: «In aeroporto crollavano le vetrate per me»

Tutti pazzi per Sabrina Salerno, anche in Spagna. La cantante e showgirl ha rivelato che a Siviglia è stata fondata una squadra di calcio che porta il suo nome. Un'iniziativa che non ha lasciato indifferente la Salerno, che sui social ha scritto: «Un gruppo di ragazzi ha deciso di fondare un team di Futbol-7 a mio nome. Sono felice di questo omaggio sentito e sincero, che arriva proprio da uno dei paesi che per primi mi ha dato grandissima popolarità: la Spagna!».

A Siviglia nasce la squadra di calcio "Sabrina Salerno" Un gruppo di ragazzi ha deciso di fondare un team di Futbol-7 a mio nome... Sono felice di questo omaggio sentito e sincero, che arriva proprio da uno dei paesi che per primi mi ha dato grandissima popolarità: la Spagna! ❤️ pic.twitter.com/ML2VDbg5Ck — Sabrina Salerno (@SabrinaSalerno) September 15, 2020

In allegato una sua foto in bikini che, come al solito, ha fatto il pieno di like. A Radio Capital la Salerno ha poi dichiararato: «È un’idea molto carina, non mi risulta che abbiano mai dedicato una squadra a un’attrice o a una cantante. Mi ricordo una volta che arrivai all’aeroporto di Barcellona. Crollarono le vetrate… Ho il record di copertine, 20, la gente faceva la fila». Tutti pazzi per Sabrina Salerno, ancora oggi.

