Sabrina Salerno: «Il mio Sanremo? È stato puro divertimento»

MOGLIANO MOGLIANO «Quando mio figlio mi ha visto in difficoltà sulla scalinata ha detto: se cade, giuro che non esco più di casa dalla vergogna!». Ride di gusto Sabrina Salerno. Perchè quell’incidente, l’ultimo che doveva capitare nel momento dorato della sua grande entrèe a Sanremo, ci ricorda come la vera saggezza della vita sia relativizzare. Il piede che ti cede mentre mezza Italia ti guarda: una di noi insomma. «Ma certo. Perchè tu ti prepari, ti metti il vestito che ti piace, arrivi dietro le quinte con la giusta emozione e la giusta adrenalina e.. ti viene un crampo», ride di nuovo. «I tacchi? Li ho sempre odiati. Dopo Sanremo ho un motivo in più».«Io non volevo paranoie. Sono andata a Sanremo per divertirmi, con mio marito, la mia migliore amica e il mio ufficio stampa. E’ stato impegnativo, certo, ma non mi sentivo sotto esame».«E’ stata carina questa cosa, mi ha fatto piacere. In realtà dovevo cantare di più, ma la scaletta di un evento di questo tipo viene continuamente rivista. L’ultima sera però era doveroso. E giustamente con Boys! Abbiamo ricordato gli anni ruggenti!».«Veniamo dalla stessa ghenga, quella di Claudio Cecchetto. Amadeus è un signore, uno assolutamente pro-woman. In conferenza stampa la frase gli è uscita come non avrebbe voluto, ma attaccarsi così al carro dell’ingiuria è non dare il giusto merito ad un grande professionista».«C’erano giornaliste, attiviste, sportive, donne di spettacolo. Ma è stato bello mettere storie a confronto e mondi a confronto. Doveva anche essere un festival riassuntivo dell’Italia degli ultimi settant’anni. E credo in questo Amadeus abbia fatto centro».«Grandi emozioni, ma vissute in leggerezza. Si sa che a Sanremo c’è una grandissima esposizione. Ed è proprio per questo che bisogna rimanere coi piedi per terra. Sennò poi cadi dalla benedetta scalinata!».«Beh il pubblico ha capito, chi mi segue sa che io sono così. Fino a un secondo prima hanno cercato di calmarmi il crampo col massaggio. Poi mi sono alzata e ho detto. Ho il crampo e me lo tengo. Amadeus per fortuna mi è venuto in aiuto. Insomma diciamo che abbiamo subito rotto il ghiaccio!».«Avevo le idee chiarissime, e devo dire che quando ho incontrato Gabriele Fioruccio non ho avuto dubbi. Mi piaceva l’idea di dare una vetrina importante ad un emergente, e così è stato».«Benvenuti 50! Non sono mai stata così serena. E credo di essere la dimostrazione per tante donne che con un po’ di palestra, un’alimentazione corretta e un pizzico di buona volontà si può essere ancora in forma. Non temo le ventenni. Mi guardo allo specchio e mi piaccio. E penso che questo poi traspaia».«Ora parto per una tournèe di 80 date in Francia. Prospettive in Italia? Ho dei progetti ma vedremo se vanno a buon fine. In ogni caso è stato un bellissimo festival. La giusta edizione numero 70, premiata anche dagli ascolti. Rimarrà nella storia e io sono onorata di averne fatto parte».