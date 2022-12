TREVISO - «Ultimo allenamento dell’anno»: Sabrina Salerno disciplinatissima, si allena anche il 30 dicembre. Un workout sotto l’occhio vigile del suo allenatore Valerio Dotto al Panatta Racquet Club di Treviso, che la cantante e showgirl frequenta regolarmente e a cui si affida per mantenersi in forma. «Non sempre ho voglia di allenarmi, ma dopo mi sento cento volte meglio» confida la showgirl in una story sui social che ha fatto subito il pieno di condivisioni.

ESERCIZIO COSTANTE

Pesi, step, esercizi di stretching che Sabrina segue con invidiabile costanza. «Grazie alla costanza sono più forte ed elastica oggi rispetto a 20 anni fa. E mi sento meglio! Piantatela di criticare gratuitamente e andate in palestra, oltre al fisico fa bene anche alla mente» ribadisce Sabrina. Vincitrice morale della penultima edizione di Ballando sotto le stelle, la Salerno è un’icona di bellezza over 50. Ma non ha mai fatto mistero di amare la buona tavola e le delizie di Marca.

La sua exit strategy è il workout. Un esercizio costante e quotidiano che le ha permesso di modellare il proprio corpo e di renderlo forte e tonico. La show-girl ligure, da anni moglianese d’adozione, interagisce con i suoi follower e confida segreti di benessere senza prendersi mai troppo sul serio. Nei giorni scorsi Sabrina a causa di alcune foto in abito di pizzo "vedo non vedo" davanti al camino era stata oggetto di critiche sul web. Alcuni commenti livorosi avevano ferito la cantante, in particolare nei riferimenti al figlio che potrebbe avere imbarazzi o difficoltà nel vedere le immagini di una madre avvenente in pose così seducenti.

Un post da oltre 1500 commenti in cui si discettava sul senso di esibire il proprio corpo quando si è over e magari madri. Un po’ di stilettate acide, e molto tempo da perdere hanno irritato Sabrina che con due giorni di ritardo mostra le foto del duro lavoro quotidiano necessario per ottenere una forma fisica inappuntabile. Per questo a difenderla sono soprattutto le donne, che in lei vedono un esempio per diventare più belle a 50 anni che da adolescenti. «Ragazzi, Sabrina per avere questo fisico si smazza in palestra, è frutto di grandi sacrifici non le è cascato dal cielo! Quindi è un esempio per tutti noi perchè volere è potere, no excuse!».

DIETE E ALLENAMENTO

Più volte a proposito di bellezza e invecchiamento, la showgirl aveva chiarito il proprio pensiero. «Penso che la perfezione non esista, ma io mi impegno per restare in forma. Un po’ è Dna, bisogna essere fortunati, partire da una base: la genetica gioca un ruolo importante. Poi quello che ci è stato concesso bisogna mantenerlo. E l’allenamento è una componente essenziale». Sabrina Salerno ha sempre spiegato di prediligere un’alimentazione sana fatta di verdura e frutta, zero zuccheri. Senza esagerare: la dieta quotidiana contempla più di qualche sgarro, fatto di pizza, pasta e salato. Oltre che di un ottimo calice. E così sarà anche per l’ultima notte dell’anno. Poi da gennaio, si riprende con l’allenamento.