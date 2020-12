Ryanair, a Treviso la 15. base italiana, 2 aerei fissi da marzo: «Davanti ancora 3 mesi duri»

TREVISO - «Oggi annunciamo qui a Treviso la nostra 15a base con due aeromobili basati a partire dal 30 marzo». Così l'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, durante una conferenza stampa. «Questi due aeromobili basati - ha proseguito - porteranno una crescita esponenziale, avremo un totale di 45 rotte per il periodo estivo e 18 di queste saranno nuove destinazioni. Un mix di destinazioni sia business che leisure. È solo l'inizio di una crescita esponenziale non solo per l'aeroporto di Treviso ma anche per quello di Marco Polo». «Abbiamo davanti a noi ancora tre mesi particolarmente difficili, ma siamo ottimisti, sicuri che con l'arrivo del vaccino e con il contenimento della pandemia ci sarà una ripresa della domanda importante per chi vuole viaggiare», ha spiegato Wilson.

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA