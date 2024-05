Treviso Rugby. La Benetton under 18 è campione di categoria, il tricolore vinto dopo 10 anni

CALVISANO (BRESCIA) - Anche i giovani Leoni sanno ruggire. La formazione Under 18 del Benetton vince lo scudetto di categoria. È il dodicesimo della serie: l'ultimo nella stagione 2013/14. I biancoverdi superano, nella finale giocata in terra bresciana, l'Experience L'Aquila per 28-17. Un successo che arriva dopo 10 anni e, quindi, ancora di più festeggiato.

Partita sempre molto aperta, con risultato in bilico sino all'ultima meta marcata dai ragazzi di Trevisiol. Gara non bella dal punto di vista del gioco espresso, ma molto intensa e combattuta con ritmi molto alti per tutti i settanta minuti.

Il match e la vittoria

Il match dei biancoverdi non inizia bene, sono gli abruzzesi che vanno per primi in vantaggio. Passano 5' e i biancorossi riescono ad ottenere una touche all'interno dei 22 trevigiani. Dalla rimessa laterale drive vincente degli aquilani che porta alla meta il proprio tallonatore. Gioia marca i primi 5 punti, però Scaramazza per un pelo non riesce a trasformare. Primi 2 punti in meno che poi peseranno. Dall'altra parte non ci si dispera, ma arriva subito la reazione che porta Dalla Riva a oltrepassare in modo vincente la linea di meta avversaria. Fasti, il mediano di apertura, non sbaglia e confeziona il 7-5. Le due contendenti provano a fare male all'avversario con continui calci, ma quando è il momento si prova a trovare spazio anche attraverso il gioco alla mano. Al 20' Benetton costruisce la seconda meta. Questa volta è una maul biancoverde a mettere in difficoltà la difesa avversaria e a far esultare Bottacin per la prima volta. Fasti non sbaglia e si arriva al 14-5. Passano 4' ed il risultato si muove nuovamente. Splendida azione personale di Ioannucci che, con un break centrale e con qualche placcaggio saltato, riesce a fare tanti metri e innescare Copersino. Il capitano calcia per se stesso, ovale che rimbalza in area di meta, e poi raccolto dallo stesso giocatore che precede gli avversari. Questa volta l'estremo di coach D'Antonio non sbaglia dalla piazzola, 14-12. Ma la prima frazione di gioco non finisce qui, perché Treviso decide di attaccare ancora. Avanti in multifase che si fanno spazio della metà campo avversaria per allargare il gioco per Ndoumbe. Progressione irresistibile dell'ala che, dopo essersi portato avanti con un calcetto, supera la difesa e guadagna l'applauso dei propri supporters. Risultato di 21-12, tre mete a due. Prima dell'intervallo Colledan prende il giallo. La ripresa inizia con Benetton che deve gestire l'inferiorità numerica, ed è bravo a farlo. Ma poco dopo l'Experience è pronta ad accorciare le distanze. Al 12' break di potenza di Copersino per gli aquilani, con i biancoverdi che commettono fallo nei pressi dell'area di meta. Touche, drive biancorosso che non perdona e Biondi, con il piede di Scaramazza che tradisce nuovamente, porta i suoi sul 21-17. Quattro punti che fanno la differenza. Partita incerta, con continui capovolgimenti di fronte. Potenzialmente gli abruzzesi avrebbero l'opportunità di riportarsi in vantaggio, ma non ci riescono. Alla fine devono alzare bandiera bianca. Treviso chiude i conti durante l'ultimo minuto. Mischia, pallone a Bottacin che firma la doppietta personale. Fasti chiude la sua ottima prestazione andando a trasformare anche la quarta meta. La palla centra i pali, l'arbitro fischia la fine ed inizia la festa.

Un quarto tempo speciale

Benetton alza la Coppa e i dirigenti sono soddisfatti, prima fra tutti Giovanni Grespan, responsabile del settore giovanile. «Sono felicissimo perché erano 10 anni che non si vinceva. Tantissimi complimenti ai nostri, ma anche agli avversari. È stato un campionato veramente duro, con un girone Nord molto complicato, con quadre come Valsugana, Rovigo, Petrarca. Il nostro obiettivo è di creare giocatori da poi poter inserire nella prima squadra, però servirebbe un campionato Under 21, perché il gap con i seniores è troppo ampio».