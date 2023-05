Da Monigo alla World Cup, il rugby da film del padovano Andrea Scialpi

Può la community del rugby aiutare un ragazzo a realizzare il suo sogno? Lui ci crede , ci spera. Si chiama Andrea Scialpi, 29 anni, padovano. Di professione videomaker e operatore televisivo per i campionati del rugby professionistico, dalla United Rugby Championship durante i match casalinghi di Benetton Treviso e Zebre, alle partite della Top10 italiana che hanno come protagoniste Petrarca Padova, Rovigo, Mogliano e altre.

Una star del web e dei social

Nelle ultime settimane è diventato una star del web grazie ai video delle sue riprese in tv, fatte con macchina a spalla correndo a perdifiato lungo la linea laterale, fianco a fianco ai giocatori, clip che sono diventate subito virali sui social. Tanto da desiderare, grazie all’aiuto del passaparola della rete, di poter essere chiamato come video operatore per la prossima Coppa del Mondo di rugby, in programma in Francia tra settembre e ottobre. Desiderio che ha trovato un estimatore anche in un monumento del rugby azzurro come Mauro Bergamasco: « Sono clip bellissime, che rasentano quasi la realtà virtuale. Vedere questo tipo di riprese video durante la Coppa del Mondo sarebbe fantastico » . « Vedremo, sarebbe davvero un sogno - commenta Andrea - anche se realisticamente sono consapevole che sarà molto difficile. L’organizzazione di un torneo di questo calibro parte con mesi in anticipo e immagino che la troupe televisiva sia già stata scelta. Ma l’altro giorno, grazie al tam-tam e all’aiuto del web, ho ricevuto anche un messaggio informale da parte di un ragazzo che lavora internamente alla World Rugby, l’organizzazione internazionale del campionato, che mi ha assicurato di farà vedere le mie riprese al team interno » .

Un nuovo stile

Andrea è cresciuto a video e rugby. Il padre Matteo, originario di Taranto, ha una società di produzioni televisive, la MS Network di Padova, che lavora da anni per il mondo del rugby. A 16 anni Andrea inizia ad aiutarlo e comincia a lavorare parallelamente anche come videomaker indipendente. Un anno fa, durante il match Zebre-Leinster, gli viene l’idea di provare un nuovo stile di ripresa: « Per le trasmissioni tv delle partite viene richiesta la presenza di un operatore a bordo campo con camera a spalla. Avevo acquistato dell’attrezzatura speciale e ho voluto provare ad unire il videomaking alla televisione. Durante un’azione di meta ho avuto l’occasione di trovarmi fianco a fianco ai giocatori, a distanza ravvicinata, ho corso a tutta velocità insieme a loro. Ed è nato così il mio marchio di fabbrica » . Quella clip video esce pochi giorni dopo sul subforum dedicato al rugby del social network Reddit. Ricevendo migliaia di apprezzamenti e commenti entusiastici da parte di fan di tutto il mondo: « Una delle migliori mete mai filmate: bel lavoro! », « Il cameraman più veloce di sempre » , « Vorrei sempre vedere riprese del genere, sembra di essere in campo assieme ai giocatori » , « Fantastico, adoro l’energia della tua corsa » . “Ero sicuro fosse una camera posizionata su binari… » . « Incredibile! Sembra quasi di guardare un videogioco » . « Ogni volta che vedo la Benetton Treviso giocare in casa in tv, spero sempre di vedere le tue riprese » , « Lavoro alla World Cup assicurato » .

La campagna social