PADOVA - Al Petrarca Rugby, che lunedì scorso aveva annunciato la positività al Covid di quattro giocatori, stanno emergendo altri casi. Come infatti comunica la società padovana «i tamponi effettuati su giocatori e staff lunedì e martedì hanno evidenziato una ventina di casi positivi. Il numero è ancora approssimativo, perché attendiamo l'esito degli ultimi esami. Sono state testate 52 persone tra tecnici e giocatori della rosa allargata, che comprende anche atleti provenienti dalla serie A e dalla Under 18. Della situazione è stato informato l'Ufficio Igiene dell'Ulss 6, e tutti i giocatori e tecnici, sia risultati positivi che negativi, sono stati posti in isolamento o in quarantena a seconda dei casi. Per motivi precauzionali il personale del Petrarca Rugby, pur non essendo stato esposto a contatto diretto, ha effettuato il tampone, che ha dato esito negativ».

LA PARTITA

Sabato scorso il Petrarca ha disputato la prima partita di Coppa Italia della stagione, ospitando il Colorno e vincendo per 52-12 e sabato prossimo avrebbe dovuto giocare a Calvisano di Brescia, ma vista la situazione sanitaria è evidente che questa gara non verrà disputata. Il protocollo della Federazione prevede infatti che una squadra con almeno quattro giocatori positivi, può chiedere il rinvio. Ed è già ipotizzabile, per non dire sicuro, che il XV padovano non sarà in grado di disputare la prima partita del campionato di Top 10 in programma il 31 ottobre a Piacenza.

ALLENAMENTI SOSPESI

La Prima squadra naturalmente non ha ripreso la preparazione e a scopo prudenziale inoltre sono sospesi fino a nuovo avviso gli allenamenti della serie A, dell'Under 18 e di tutto il settore giovanile. Oltre che al Petrarca finora nell'ambito delle formazioni di Top 10 sono emerse positività al Coronavirus anche a Mogliano e a Calvisano, mentre al momento non risultano esserci positivi tra i giocatori del Colorno che, come detto, hanno affrontato la squadra padovana. Da sottolineare che in questa categoria (che ufficialmente è dilettantistica) non è richiesto che venga fatto il tampone, ma solo un test sierlogico prima di iniziare l'attività.

COPPA ITALIA

Slitta l'esordio in Coppa Italia della FemiCz Rugby Rovigo. La sfida contro il Mogliano, in programma sabato al Battaglini e valida per il secondo turno del trofeo nazionale (nel primo i Bersaglieri hanno riposato), è stata rinviata a data da destinarsi a causa dei cinque casi di positività al Covid riscontrati anche nella squadra trevigiana.

Alberto Zuccato

Paolo Romagnolo

