ODERZO - Grande e mozione e cordoglio in città e fra gli appassionati di rugby per la notizia della morte di Daniele Gobbo, 63 anni, stroncato da un infarto. Un volto notissimo, tra i fondatori nel 2006 della società Grifoni Rugby Oderzo. Nel 2017, suo malgrado, era stato coinvolto in un triste caso di cronaca: al culmine di una lite, per difendere la moglie Angela dal figlio Alisson, ubriaco e violento, aveva ferito quest’ultimo con un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati