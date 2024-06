Ladro ruba 80 euro in vestiti all'Emisfero di Silea, poi fugge salendo sull'autobus della Mom: denunciato

SILEA (TREVISO) - Ruba 80 euro di vestiti all’interno dell’Emisfero di via Eroi di Podrute a Silea, esce dal negozio rincorso da un commesso e riesce a scappare salendo su un autobus. Ma la fuga di un 31enne slavo, senza fissa dimora, è durata solo qualche minuto. I carabinieri, infatti, chiamati dal titolare del negozio, si sono messi sulle tracce del bus della Mom e lo hanno fermato dopo qualche chilometro, sempre nel comune di Silea. Entrati a bordo, hanno sorpreso il 31enne ancora con la refurtiva in mano, che è stata poi restituita all’esercizio commerciale. Per l’uomo è scattata invece la denuncia a piede libero per furto aggravato.