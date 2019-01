Banda di 4 giovani ruba profumi da Coin, aggredisce il personale e poi fugge: subito presi

TREVISO - Episodio movimentato ieri mattina al negozio Coin in pieno centro: un gruppo di 4 giovani aveva rubato e poi aggredito il personale del negozio, danneggiando anche la porta scorrevole d’ingresso. Intorno alle 9.30 - spiega la Polizia subito intervenuta sul posto - erano entrati due ragazzi che, dopo essersi divisi all’interno del negozio, si aggiravano con fare sospetto nel reparto profumeria e, poco dopo, venivano notati mentre prendevano alcuni profumi di marca e, superando i dispositivi antitaccheggio, riuscivano a darsi alla fuga.



Mentre gli addetti visionavano l’impianto di videosorveglianza, altri due giovani, appartenenti al medesimo gruppo, entravano nel negozio e, aggirandosi con le medesime modalità dei primi due, riuscivano ad impossessarsi di altri due profumi. Tuttavia, vistisi scoperti, provavano a scappare divincolandosi e lanciandosi verso l’uscita travolgendo la porta. Uno dei due ragazzi, a causa dell’impatto perdeva l’equilibrio e cadeva a terra; a quel punto, due addette riuscivano a raggiungerlo per tentare di trattenerlo in vista dell’imminente arrivo delle Volanti, ma il ragazzo, con spintoni e calci, riusciva a divincolarsi e scappare.



Gli operatori delle Volanti, arrivati pochi secondi dopo, hanno visionato le telecamere e riconosciuto i soggetti (noti per aver commesso diversi taccheggi in passato nei negozi del centro) e si son messi alla ricerca dei 4, rintracciandoli subito dopo nel piazzale della stazione delle corriere. Sottoposti ad un controllo di polizia, ad alcuni di loro son stati rinvenuti i profumi rubati del valore di oltre 500 euro, oltre ad alcune dosi di marijuana e coltelli/forbici normalmente utilizzati per danneggiare i dispositivi antitaccheggio.



Il ragazzo che deteneva nello zainetto i profumi rubati, D.F.M., 24enne italiano di origine cilena, è stato arrestato per furto aggravato e per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il suo complice nel primo furto, L. M., italiano 26enne con numerosi precedenti, è stato denunciato per il concorso nel reato di furto aggravato. Un terzo autore della rapina, R.P., italiano 20enne di origine cilena, a cui è stato anche rinvenuto un ulteriore profumo sottratto in precedenza, è stato denunciato per i reati di rapina impropria, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il quarto complice nella rapina, D.F.J., italiano 27enne di origine cilena, è stato denunciato per il reato di rapina impropria, detenzione di sostanze stupefacenti e per l’inottemperanza all’obbligo di divieto di ritorno nel comune di Treviso.

