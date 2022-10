Avvicinato da una sconosciuta che gli ruba l'orologio: lui reagisce, lei lo ferisce e fugge

ODERZO - Derubato in strada da una sconosciuta che, dopo averlo avvicinato con una scusa, è riuscita a strappargli l'orologio, di valore, dal polso. E' successo a Oderzo, in via Donizetti, e la vittima è un 72enne del posto. L'uomo ha anche tentato una reazione per riappropriarsi del maltolto, ma la donna, a sua volta, dopo averlo ferito a una mano, è riuscita a dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Indagini in corso dei carabinieri della Tenenza opitergina.