Si rompe la condotta dell'acqua: disagi in cinque Comuni

SAN FIOR - Mattina di passione, oggi mercoledì 3 giugno, in via Moranda e in via Moranda Alta a Castello Roganzuolo: la condotta addutrice dell'acqua si è rotta creando non pochi disagi nella piccola frazione di San Fior e a Mareno. Conseguenze, per cali di pressione generalizzati e mancanza d’acqua localizzata. anche nei comuni di Vazzola, Codognè e San Vendemiano, in particolare nelle località borgo Saccon e Zoppè.

Piave Servizi, che si scusa per i disagi, ha avvisato i cittadini che le squadre di pronto intervento sono al lavoro dalle 6 e già dalle 8 hanno iniziato la manovra di chiusura dell'acqua per poter svolgere i lavori. L'acqua dovrebbe ritornare intorno alle ore 12.