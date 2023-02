PONZANO - «Vedevamo il giorno della chiusura del cantiere come una liberazione. Ora la riapertura delle strade slitterà ancora di mesi. Sicuramente ciò che è stato rilevato ha un interesse storico, ma bisogna accelerare i tempi della burocrazia. Così non possiamo più andare avanti». Un lungo sfogo, quello di Stefania Paresi, titolare insieme alla sorella Aurora dell’osteria Al Baston di Ponzano. Sono iniziati a ottobre dell’anno scorso i lavori per la realizzazione della rotatoria che collegherà la P ostumia alle laterali via del Bellato e via Volpago nord, dove sorge l’attività delle due sorelle. Una strada pericolosa, teatro negli anni di gravi incidenti anche mortali. «Mettere in sicurezza questa strada è importante – continua la titolare – ma vorremo chiedere solo di dare la possibilità alla gente di lavorare velocizzando i rilievi, perché così la situazione non è più sostenibile».

IL DISAGIO

Stefania e Aurora si ritrovano l’attività quasi interamente transennata per la delimitazione del cantiere dal mese di ottobre. La porta di accesso principale, che affaccia sulla P ostumia, è infatti inutilizzabile. L’unico accesso al locale resta quello sul retro, andando però a gravare sul numero di posti a sedere all’interno. Il cantiere comporta l’inevitabile chiusura delle due strade laterali, isolando in pratica l’attività. «Hanno creato un nuovo accesso, per concessione anche dell’ A ts, dalla parte dell’acquedotto – racconta Stefania – ma la clientela, se può, evita di fare più strada per raggiungerci. Per pranzo, avendo più tempo, non abbiamo visto un drastico calo delle presenze, ma in compenso si è fermato tutto quello che era il nostro lavoro “di passaggio”: dai tabacchi, al caffè al volo e alle colazioni. È morto tutto». Ancora non sanno calcolare i danni in termini economici, ma Stefania e Aurora hanno già visto una consistente riduzione delle entrate: «All’inizio non abbiamo voluto quantificare i danni perché siamo consapevoli dell’importanza dei lavori . Abbiamo deciso di tenere duro, ma la chiusura del cantiere non era prevista. Questo significa che la riapertura delle strade dovrà attendere ancora».

IL PROBLEMA