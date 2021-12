Rossi e Duso comprata dalle Acciaierie di Cividale

TREVISO - È passato interamente ad Acciaierie e Fonderie di Cividale di Cividale del Friuli (Udine) il capitale di Rossi e Duso, di Vedelago (Treviso), azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per la realizzazione di manufatti in acciaio, in particolare nei settori energetico, siderurgico, navale, ricambistico e meccanico. L'insegna vanta ricavi per 13 milioni di euro; nel 2018 era avvenuta una prima cessione del 25% del patrimonio. Il gruppo friulano è uno dei principali produttori a livello europeo nel settore della fonderia di acciaio e di ghisa e nel settore della forgia, con un fatturato di circa 300 milioni e stabilimenti in tutto il Nord Est Italia tra Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia e Treviso.