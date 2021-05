Mancata precedenza. Lite fra automobilisti degenera: 69enne minaccia con una roncola un 32enne

PEDEROBBA (TREVISO) - Litigano per questioni di viabilità, una mancata precedenza, ma ad un certo punto spunta una roncola. E' successo il 18 maggio scorso, i carabinieri sono intervenuti per sedare il diverbio fra due cittadini, uno dei quali, un 69enne di origini bellunesi e con precedenti, stava minacciando il "rivale", un 32enne di Cornuda proprio con la roncola. Il primo è stato deferito in stato di libertà per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti a offendere e la roncola sequestrata.