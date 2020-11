Covid, il sindaco di Roncade positivo: il messaggio di Pieranna Zottarelli ai cittadini

RONCADE (TREVISO) - Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, annuncia di essere positiva al Coronavirus, e lo fa attraverso un messaggio a tutti i cittadini: “Cari cittadini, ieri in tarda serata (ieri, ndr) ho appreso, dopo aver effettuato il tampone molecolare, di essere risultata positiva al Covid-19”. Inizia così il messaggio della prima cittadina: “Voglio prima di tutto rassicurare tutti sul fatto che sto bene e mi trovo in isolamento fiduciario presso la mia abitazione – continua - I miei contatti stretti, ad eccezione di mio marito (che di professione è medico) sono risultati tutti negativi”.

Appena avuta la notizia il sindaco ha informato il segretario comunale e il datore di lavoro, l'architetto Alessandro Lillo, per predisporre tutte le misure necessarie come la sanificazione degli uffici comunali. “Inoltre tutto lo staff e i dipendenti che per motivi di lavoro sono entrati in contatto con me sono stati invitati a rivolgersi al proprio medico curante per le valutazioni del caso. Voglio ringraziare tutta la giunta che in questi giorni mi supporterà nello svolgimento delle mie funzioni e rinnovo l'invito ai cittadini a prestare la massima attenzione. Continuiamo a combattere questo virus adottando tutte le misure di prevenzione come il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani e l'uso continuo della mascherina”.

Intanto sono moltissimi i messaggi di auguri e pronta guarigione che i cittadini stanno rivolgendo al loro sindaco anche attraverso la pagina Facebook del Comune: “Li ringrazio davvero. Con il loro sostegno – chiude Zottarelli - questa quarantena sarà meno pesante”.

