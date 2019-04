Brutta sorpresa a Pasquetta: si rompe tubatura dell'acquedotto, cittadini a secco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RONCADE - Brutto risveglio per i cittadini di Roncade a Pasquetta, nelle prime ore del 22 aprile l'improvvisa rottura di una tubatura della condotta idrica sulla strada provnciale, vicino alla rotonda del Castello, ha causato un allagamento e la sospensione dell'erogazione dell'acqua in attesa del termine dei lavori. Coinvolte qieste zone: Piazza Primo Maggio, Via Roma, Via Montello e Via Giovanni XXII.