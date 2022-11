RONCADE - A circa mezzo chilometro dal Sile e a meno di due e mezzo in linea d’aria dal Campus di H-Farm, sorge l’azienda Suinal di Luigi Merlo di via Principe, a Bagaggiolo di Roncade, che punta a quadruplicare il suo potenziale. Da 1270 posti scrofa la Suinal passerà ad ospitare fino a 5428 animali, con relativi suinetti. Un ampliamento in un territorio che conta altre realtà simili, che non pochi problemi olfattivi hanno dato agli abitanti. Questi, a discapito di ogni evidenza, non sono però i problemi maggiori ricadenti sul territorio. I paventati rischi per salute e inquinamento di terreni e falde sembrano tuttavia rientrare nei limiti di legge.

IL PROGETTO

L’ampliamento della porcilaia prevede 23.500 metri quadrati in aggiunta all’attuale superficie del centro zootecnico. Luigi Merlo è forte del nulla osta relativo alle Valutazioni di Impatto e di Incidenza Ambientali per il suo nuovo allevamento suinicolo. Sono stati analizzati atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, rumore, vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, paesaggio, inquinamento luminoso, movimentazione dei mezzi, viabilità, componente socio-economica, salute pubblica. E poi l’azienda creerà nuovi posti di lavoro. La notizia è stata pubblicata nel sito comunale, con l’invito pubblico a partecipare alla presentazione della VIA e del progetto che si terrà martedì prossimo in sala consiliare, in attesa delle osservazioni scritte che dovranno pervenire entro 30 giorni.

Sfortunatamente l’appuntamento è stato fissato alle 9.30 di un giorno feriale per indisponibilità dei proprietari a partecipare di sera. Suona come una beffa per i cittadini, con molti già intervenuti sulla pagina Facebook del comune per protestare. «Come le riunioni di condominio fatte in orario scomodissimo perché si preferisce non ci sia nessuno» è il commento di Matteo Vidi, mentre Giorgia Pasini lamenta la sua delusione: «Ma in che tempi stiamo vivendo? In quelli dove la sostenibilità dovrebbe essere posta in primo piano, sempre, oppure siamo rimasti agli anni ’70?», mentre Elisa Visentin pone un’ironica, amara domanda: «Gli allevamenti intensivi, si sa, sono il futuro per la salvaguardia del pianeta... Possiamo averne ancora?» In definitiva la puzza pare sia il problema minore, quando si parla di grandi attività produttive zootecniche.

L’ATTACCO

L’attivista Fabio Tullio è sbalordito e infuriato. «Oltre 5mila suini confinati in un allevamento producono inquinamento da ammoniaca pari ad una popolazione di circa 12mila abitanti, cioè quasi come l’intero comune di Roncade. Gli allevamenti intensivi sono tra i maggiori responsabili dei gas effetto serra. Il 75% delle malattie emergenti è di origine zoonotica... Invece dagli amministratori arrivano solo frasi come “Eh, ma è una legittima richiesta del privato” oppure “Non è consumo del suolo, siamo inattaccabili”. Ci vuole coraggio, tanto, per trattare così un territorio ormai già compromesso». Meno male che a 400 metri dalla porcilaia sorge la Madonna della Salute, chiesetta garantista.