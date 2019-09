di Elena Filini

RONCADE (TREVISO) - Ingressi scolastici trasformati in drive-in, con auto che sostano o in transito, e traffico congestionato. Il Comune di Roncade dice basta: al via l'ordinanza anti caos che obbliga i genitori a depositare i ragazzi nel parcheggio attiguo. Basta Suv e autom parcheggiate in terza fila davanti all'ingresso: i ragazzi accedono alle classi attraverso un corridoio cordonato e solo pedonale. «Abbiamo dovuto agire perchè la contiguità tra elementari e medie rischiava di creare pericoli e incidenti. I nonni vigile hanno dato l'allarme e abbiamo deciso di intervenire- spiega il sindaco Pieranna Zottarelli- all'inizio i genitori erano un po' contrariati, ora ci ringraziano».