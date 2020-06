© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Si avvicina il processo per l'importazione clandestina di, avvenuta con evasione di svariati milioni di euro di Iva grazie all'aiuto di pubblici ufficiali compiacenti, compensati per chiudere un occhio (e anche due) neiall'aeroporto di Tessera. La Procura di Venezia ha provveduto al deposito degli atti nei confronti di sette indagati e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. Ma questo è soltanto il primo filone di un'indagine che si è allargata grazie alla collaborazione di alcune delle persone arrestate lo scorso anno, estendendosi anche adnazionali (attraverso i quali per una decina di anni sono stati fatti entrare di nascosto i Rolex da Hong Kong), nonché aeddi tutta Italia, accusati di ricettazione per aver acquistato (e poi rivenduto) gli orologi pur sapendo che erano provento di evasione Iva.L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Ancilotto e dalla pm Elisabetta Spigarelli, si concretizzò lo scorso dicembre nell'esecuzione di alcune misure cautelari: in carcere era finito il gioielliere trevigiano, 48 anni, di, mentre al, 21 anni, e al commerciante napoletano Luca Silvestri, 45 anni, erano stati concessi gli arresti domiciliari. Ora la Procura chiede il processo per loro e per altre quattro persone: la figlia del gioielliere trevigiano,, 19 anni, l'appuntato scelto della Guardia di Finanza,, 45 anni, di(anche lui finito ai domiciliari lo scorso anno), il vicentino, 55 anni e il poliziotto in servizio all'aeroporto di Roma, Massimiliano Venuto, 47 anni. I capi d'imputazione sono 19 e la accuse vanno, a vario titolo, di, elusione dei diritti doganali edi pubblico ufficiale. Rosa è imputato anche di accesso abusivo a sistema informatico, per aver consultato la banca dati della Finanza per cercare notizie su una persona e per aver consentito ai Romano di uscire dall'Italia con più denaro di quanto previsto dalla legge.Secondo la Procura, i Rolex importati clandestinamente sono migliaia, dal 2010 in poi. All'inizio ne venivano introdotti in Italia 150-160 alla volta e il finanziere compiacente riceveva un compenso di mille euro a passaggio. Successivamente il numero di orologi è aumentato progressivamente, fino ad arrivare acosì come il compenso versato a Rosa:. I sette imputati sembrano orientati ad optare per il patteggiamento, ma non è stato ancora raggiunto un accordo con la Procura: la questione principale non riguarda la pena detentiva, ma i soldi da pagare. La norma, infatti, prevede per poter patteggiare, l'obbligo di risarcire la somma evasa al Fisco, oltre ad interessi, una sanzione pari al cento per cento dell'evasione, nonché la confisca degli orologi. Una somma consistente. Nel frattempo, grazie alle confessioni di chi gestiva il traffico illecito di Rolex sono stati individuati altri pubblici ufficiali compiacenti in diversi aeroporti e una serie di gioiellieri che hanno poi ricettato gli orologi per rivenderli nei loro negozi, in tutta Italia e l'inchiesta proseguirà anche nei loro confronti.