BREDA - Difesa e accusa hanno scelto di alzare le pene detentive inizialmente concordate e così, ieri mattina, mercoledì 29 luglio, sono stati definiti anche gli ultimi patteggiamenti nel processo relativo all'importazione clandestina di migliaia di Rolex provenienti da Hong Kong, avvenuta con evasione di svariati milioni di euro di Iva grazie all'aiuto di pubblici ufficiali compiacenti, compensati per chiudere un occhio nei controlli doganali. Il principale imputato, il gioielliere Vito Romano, 49 anni, di Breda di Piave (avvocato Maurizio Paniz) ha ottenuto l'applicazione di tre anni di reclusione, sei mesi in più rispetto all'iniziale accordo con la pubblica accusa bocciato la scorsa settimana. Il giudice Francesca Zancan ha disposto a suo carico una confisca fino all'ammontare di 13 milioni e duecentomila euro, pari ai proventi illeciti del contrabbando di orologi.

I PATTEGGIAMENTI

Concluso anche il patteggiamento dell'appuntato della Guardia di finanza, Nicola Rosa, 45 anni, di Favaro Veneto, in servizio all'aeroporto di Tessera (avvocato Alessandro Rampinelli): due anni e quattro mesi di reclusione e la confisca fino a 12 milioni di euro. La scorsa settimana il militare aveva concordato la pena di due anni di reclusione con la sospensione condizionale che gli avrebbe consentito di tornare in servizio nelle Fiamme Gialle. Ora invece la pena dovrà essere scontata: in attesa che la sentenza diventi definitiva, il gup ha revocato la misura cautelare a suo carico. L'ultimo patteggiamento riguarda la figlia di Vito Romano, Giulia, 20 anni, coinvolta marginalmente nelle indagini, alla quale è stata applicata una pena pecuniaria di 228mila euro (sulla base del nuovo decreto 75 del 2020), con la confisca di 385mila euro.

CONFISCHE MILIONARIE

Le confische sono provvedimenti destinati a restare in gran parte sulla carta poiché i sequestri eseguiti dalla Finanza coprono soltanto una piccole parte delle somme che deve essere versato allo Stato. Gli imputati sono stati condannati in solido, e dunque lo Stato può rivalersi anche su uno di loro per tutti, nel caso abbia disponibilità di denaro o beni. Il recupero delle somme confiscate, fino all'ammontare stabilito, potrà avvenire anche in futuro se si dovesse scoprire l'esistenza di soldi o beni immobili.

L'inchiesta si era conclusa lo scorso dicembre con l'esecuzione di alcune misure cautelari e successivamente la Procura ha chiesto il processo per tutti formulando 19 capi d'imputazione che vanno, a vario titolo, dall'evasione fiscale, all'elusione dei diritti doganali e alla corruzione di pubblico ufficiale. Rosa è imputato anche di accesso abusivo a sistema informatico, per aver consultato la banca dati della Finanza per cercare notizie su una persona e per aver consentito ai Romano di uscire dall'Italia con più denaro di quanto previsto dalla legge. La scorsa settimana avevano già patteggiato il commerciante napoletano Luca Silvestri, 45 anni (avvocato Massimiliano Cristofoli Prat) e il figlio di Romano, Pietro, rispettivamente a due anni e quattro mesi e ad un anno e dieci mesi con la confisca fino a otto milioni di euro, relativa all'importazione clandestina di migliaia di orologi.

