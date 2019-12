A Breda di Piave i genitori sotto choc: «Siamo una famiglia onesta»

di Paolo Calia

TREVISO - «Come mi sento? Come vuole che mi senta: male. Quello che ci sta capitando è una cosa grande. Ma dobbiamo andare avanti».ha la voce rotta dall'emozione. La vicenda del figlio Vito, il suo arresto, le accuse mosse anche ai nipoti Pietro e Giulia , stanno lasciando il segno. La famiglia Romano, a Breda, è un'istituzione. Si è sempre distinta per etica del lavoro e per impegno sociale. Ha regolato la propria condotta all'insegna della sobrietà e scegliendo sempre di tenere un basso profilo.E tutta questa improvvisa, e non certamente voluta, notorietà non è facile da gestire per chi è abituato ad evitare ogni tipo di protagonismo. Anche per questo Tullio ha ricevuto solidarietà uno po' da tutti in paese: «Ho visto che in tanti stanno elogiando quanto abbiamo fatto in paese - ammette - ma adesso dobbiamo pensare a noi». E il pensiero va al figlio Vito. Non si dà pace per quanto accaduto. Tullio, che per anni ha mandato avanti la gioielleria e