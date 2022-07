Addio a Rolanda, icona della pasticceria artigianale del centro

TREVISO - Sabato mattina è venuta a mancare a 87 anni appena compiuti la “Signora” della pasticceria artigianale trevigiana, quella Rolanda Casellato Tinelli per tantissimi anni dietro il bancone della pasticceria Casellato nei pressi di Piazza Duomo (dove oggi è presente la libreria Feltrinelli) che aveva gestito con il fratello fino a inizio anni ’90, prima di chiudere le serrande e dedicarsi alla pensione.

Grande appassionata di burraco, hobby seguito con le amiche fino all’avvento del Covid, era vedova di Guido Tinelli, noto Generale dell’Aeronautica oltre che Cavaliere e Ufficiale della Repubblica scomparso nel luglio del 2016. Erede di Guiscardo Casellato, Rolanda risiedeva in uno storico palazzo di Via Canova insieme a tutta la sua famiglia. Lascia nel dolore i figli Riccardo con Aurelie e Stefano con Sandra, i nipoti Alba, Adele, Leon e Hina, oltre i cognati e tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà per la scomparsa della loro cara. Le esequie saranno celebrate mercoledì alle ore 15.30 nello stesso Duomo di Treviso dove in passato aveva celebrato le sue nozze.