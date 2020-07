PAESE - Si sono introdotti nel giardino di una casa e hanno rubato una vecchia bicicletta da uomo, mezza sgangherata. Ma Daniel Caari, 29enne di Montebelluna e Alessandro Caari, 51enne anche lui di Montebelluna, non potevano non sapere che il giardino di quell'abitazione era stato sottoposto a sequestro probatorio da parte della Procura di Treviso. I due infatti, l'altro ieri, si sono introdotti nella proprietà di Sergio Miglioranza, l'uomo indagato per duplice omicidio colposo in relazione alla morte della moglie Franca Fava e dell'amica di lei, Fiorella Sandre, decedute nel tragico rogo che ha divorato la villetta di via Feltrina a Paese. I due Caari, difesi dall'avvocato Andrea Zambon, si sono presentati ieri mattina, martedì 14 luglio, per l'udienza di convalida e il processo per direttissima, che è stato rinviato al 29 settembre per termini a difesa. Il giudice ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e li ha già rimessi in libertà.

L'INCHIESTA

Probabilmente i due uomini si sono fatti pizzicare dai carabinieri che tengono sotto stretta sorveglianza la casa di Miglioranza. Nei giorni scorsi la proprietà è stata oggetto infatti di tre distinti sopralluoghi, uno da parte dei Nas e due compiuti dal consulente nominato dal sostituto procuratore Anna Andretta che coordina le indagini; il primo aveva come obiettivo di andare alla ricerca e trovare eventuali tracce di Dna lasciate da un ipotetico piromane, forse più d'uno, che potrebbe aver preso di mira la casa dei Miglioranza, i secondi tendono invece ad evidenziare l'origine delle fiamme che si sono portate via Franca e Fiorella, cercando tra i rottami segni di possibili inneschi.

Gli investigatori, insomma, non scartano l'ipotesi secondo cui la tragedia possa essere scaturita dall'azione di qualcuno, paventando il fatto doloso. Ed è proprio tra i detriti lasciati dall'incendio che Daniel e Alessandro Caari stavano rovistando.

LA TESTIMONIANZA

«Abbiamo visto - ha detto Daniel durante l'udienza rispondendo alle domande del giudice, mentre Alessandro si è riservato la facoltà di non rispondere - una roulotte parcheggiata lì vicino. Stavamo cercando un pezzo e siamo entrati, frugando all'interno». Per gli investigatori i due hanno quindi scavalcato i sigilli messi a protezione della porzione di scoperto che è stata sequestrata ma secondo la versione data da Daniel Caari in realtà noi non abbiamo visto il sigilli. Una volta dentro la roulette però i due non trovano quello che stavano cercando, ma prima di andarsene notano, parcheggiata poco più avanti, una vecchia bicicletta da uomo. «E a quel punto - ha detto il più giovane - abbiamo pensato di prenderla». Ma a guardare la scena c'era una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno aspettato che i due uscissero dalla proprietà con la bicicletta e la riponessero all'interno di un camper, parcheggiato poco più avanti. Quando i due hanno cercato di andarsene è scattato l'arresto in flagranza di reato.

«In realtà - spiega l'avvocato Andrea Zambon - la versione secondo cui per entrare nella proprietà di Miglioranza i due non hanno saltato o rimosso i sigilli o scavalcato, come è stato riportato nel verbale dell'arresto, la cancellata è credibile, perché potrebbero benissimo essere passati per la porzione di giardino che si trova a fianco e che non è stata sequestrata perché non toccata dalle fiamme. Ugualmente non c'è l'aggravante in quanto Sergio Miglioranza non si trovava nei luoghi del furto, da cui la misura cautelare estremamente lieve».



