Rogo della carozzeria, arrestati mandante ed esecutore: oscuro il movente

TREVISO - La Squadra mobile della questura di Treviso ha arrestato all’alba di oggi il mandante e l’esecutore materiale dell’incendio che il 10 giugno scorso distrusse la carrozzeria Roggia di via Postumia a Treviso. Si tratta rispettivamente di un 72enne e di un 38enne, entrambi italiani residenti nel Veneziano e con numerosi precedenti penali. Resta avvolto nel mistero il movente del gesto, per il quale sono in corso ulteriori indagini che non escludono l’esistenza di ulteriori legami criminosi tra gli arrestati e terze persone.

Ultimo aggiornamento: 14:02

