Roghi dolosi di auto posteggiate in via Pisa, c'era un complice: arrestato

TREVISO - La squadra mobile ha arrestato, oggi 8 gennaio, il complice del piromane di via Pisa a Treviso. Si tratta di Luca Odierna Contino, 22enne trevigiano di origini siciliane, responsabile di almeno di una decina di roghi dolosi ai danni di auto posteggiate per strada, tra via Pisa a Treviso e Silea, nel corso del 2018. In estate, dopo i casi in via Pisa, era stato arrestato un 23enne, Daniele Martorana. Odierna era l'ispiratore dei raid vandalici. Da stamattina è agli arresti domiciliari.

