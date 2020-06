Una nuova scala e un paesaggio mozzafiato: la Rocca di Asolo riapre

ASOLO - Dopo i lavori di manutenzione riapre la Rocca di Asolo: lo scorso novembre era stata posizionata una scala d’acciaio corten a pezzi trasportandola con l’elicottero. Oggi, venerdì 19 giugno, l'inaugurazione con il sindaco di Asolo Mauro Migliorini, l'assessore comunale al Turismo Gerardo Pessetto, l'assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner, l'onorevole Angela Colmellere, il Soprintendente dell'area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso Fabrizio Magani e il direttore segretariato regionale del Mibact per il Veneto Renata Casarin.Rocca di Asolo, calata con l'elicottero la nuova nuova scala in acciaio corten



L'intervento sulla Rocca è stato davvero eccezionale: il trasporto della scala con elicottero rappresenta il secondo intervento di questo genere in Italia. I componenti sono stati prelevati a Pagnano d’Asolo e scaricati sul Monte Ricco, all’interno del celebre monumento, dove poi si è proceduto al montaggio e al posizionamento nella cortina sud dopo la biglietteria. Inoltre con il montaggio della scala - che ha sostituito quella in legno non più agibile - si è concluso il restauro del simbolo di Asolo, che finalmente torna a riaprire al pubblico.

