Robot camerieri nei locali a Treviso, cosa ne pensano? «Rubano il lavoro agli umani», ma sono di più i vantaggi Videointerviste

di Lucia Russo

TREVISO - Robot camerieri sempre più diffusi. Scelti per utilità, per dare una mano ai lavoratori in carne ed ossa, per far fronte alla carenza di personale o anche per stare al passo con la tecnologia. Amati e allo stesso tempo temuti, i robot spopolano anche in città. L'ultimo "assunto" nel locale Signori e Signore a Treviso che arriverà tra qualche giorno. Ma sono già diversi gli esempi di camerieri robot che "lavorano" nel trevigiano, quello nel video è al ristorante Japan House di Villorba. Siamo stati al mercato settimanale per chiedere a voi cosa ne pensate di questa innovazione.